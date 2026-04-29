Golpe al bolsillo: Vuelve a aumentar el transporte de media distancia en Jujuy y habrá subas cada dos meses

Tras el incremento aplicado en marzo, el Gobierno provincial confirmó un nuevo ajuste desde mayo. El esquema será bimestral y refleja la crisis estructural del sistema.

Viajar dentro de la provincia de Jujuy es cada vez más caro. El transporte público de media distancia volvió a registrar un aumento en marzo, con subas que rondaron entre el 6% y el 7%, y ya tiene fecha el próximo incremento: será a partir del 1 de mayo.

La medida impacta de lleno en los usuarios que a diario se trasladan entre San Salvador y localidades del interior, desde los Valles hasta la Quebrada y la Puna.

Con el último ajuste, por ejemplo, el pasaje a San Pedro trepó a $ 6.800, mientras que llegar a Libertador General San Martín supera los $ 11.600. En los recorridos más largos, como La Quiaca, el costo ya supera los $ 30.000.

Pero lo más preocupante no es el aumento en sí, sino el esquema que se viene. Desde la Secretaría de Transporte confirmaron que las tarifas se actualizarán cada dos meses, en función de los costos del sistema. Es decir, los incrementos dejarán de ser excepcionales para transformarse en una regla.

Detrás de esta decisión aparecen factores conocidos: la suba del combustible, la quita de subsidios nacionales y la caída en la cantidad de pasajeros. Un combo que pone en jaque la sostenibilidad del servicio, pero que traslada el peso casi exclusivamente a los usuarios.

En este contexto, el transporte deja de ser un servicio público accesible para convertirse en un gasto cada vez más difícil de afrontar, especialmente para trabajadores, estudiantes y familias del interior que dependen diariamente de estos recorridos.

El problema de fondo no es nuevo, pero se profundiza. La falta de una política de subsidios clara y sostenida empuja a un círculo vicioso: suben las tarifas, cae la demanda, y eso justifica nuevos aumentos.

La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: ¿hasta dónde puede seguir absorbiendo el usuario estos incrementos sin que el sistema termine expulsando pasajeros?

En Jujuy, viajar ya no es solo una necesidad. Empieza a ser un lujo.

Nuevos valores:

Zona de Valles

• El Carmen: $ 2.711

• Carahunco: $ 2.998

• San Antonio: $ 3.396

• Perico: $3.523

• Monterrico: $ 3.636

• Las Pampitas: $4.082

• Aeropuerto: $ 4.754

• Puesto Viejo: $ 5.453

• La Mendieta: $ 5.727

• Aguas Calientes: $ 6.618

Quebrada y Puna

• Volcán: $ 4.400

• Tumbaya: $ 5.200

• Maimará: $ 8.800

• Purmamarca: $9.200

• Tilcara: $ 9.700

• Humahuaca: $ 14.400

• Súsques: $ 23.300

• Abra Pampa: $ 24.700

• La Quiaca: $ 31.800

Yungas

• San Pedro: $ 6.800

• Chalicán: $ 9.000

• Santa Clara: $ 9.400

• Fraile Pintado: $ 10.200

• Libertador Gral. San Martín: $ 11.600

• Calilegua: $ 12.300

• Caimancito: $ 14.100

• Yuto: $ 16.800

• Palma Sola: $ 18.400

• El Talar $ 19.400