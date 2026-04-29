Con la presencia de Sadir inauguran el nuevo polideportivo en barrio El Chingo

Se trata de un espacio deportivo con sistema de iluminación. El gobernador destacó la importancia del deporte como política de Estado.

El gobernador Carlos Sadir inauguró nuevo espacio deportivo con iluminación en barrio El Chingo, destacando que el apoyo a la práctica del deporte es política de Estado en su gestión.

En su alocución, el mandatario destacó la importancia de las instalaciones deportivas para la comunidad, enfatizando que son espacios para disfrutar y realizar diversas actividades.

Asimismo, mencionó la necesidad de continuar con la reparación y construcción de polideportivos en la provincia, resaltando que el deporte es una política pública valiosa que beneficia a niños, jóvenes y adultos.

Sadir expresó finalmente su deseo de que la comunidad se apropie del espacio y lo cuide, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, ponderó la importancia del esfuerzo colectivo para lograr mejoras en la comunidad, mencionando específicamente el trabajo del titular del Centro Vecinal, Franco Calatayud, quien fue persistente en su labor.

El funcionario enfatizó que los recursos utilizados provienen del Gobierno provincial y son de todos, por lo que es crucial cuidar y disfrutar de los logros alcanzados en comunidad, contribuyendo al cuidado de las instalaciones.

Crecimiento y revalorización de barrio El Chingo

Por su parte, el presidente del centro vecinal, Franco Calatayud, expresó su gratitud a las autoridades por el apoyo recibido, y puso de relieve la importancia de este proyecto para revitalizar el barrio y proporcionar un espacio de encuentro para los jóvenes.

Por último, hizo hincapié en que una de las prioridades de su gestión al frente de la entidad vecinal fue recuperar espacios recreativos olvidados.

Cabe mencionar que el acto contó con la presencia y participación de la Fundación Música con Alas que a través de su orquesta brindó un momento musical a los presentes.

Finalmente, el gobernador Sadir entregó plantines de árboles de especies nativas en Jujuy, que estuvieron destinados a organizaciones civiles del barrio.

Asistieron, además de los mencionados, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; funcionarios municipales de la Capital; referentes barriales y vecinos del mencionado sector.