Presentaron denuncia penal contra Milei por ejercicios militares con Estados Unidos en el país

El diputado nacional de Unión por la Patria denunció que más de 350 militares de EE. UU. realizaron, durante 42 días, ejercicios militares operando un portaaviones.

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino presentó hoy ante la Justicia Federal una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Defensa Carlos Presti, el canciller Pablo Quirno y el ex secretario de Comunicación Javier Lanari, a raíz del DNU por el cual el Gobierno autorizó el ingreso al país de tropas de Estados Unidos que realizaron ejercicios militares en bases de Buenos Aires y Córdoba.

La denuncia del legislador opositor, que lleva el patrocinio letrado de Eduardo Barcesat, fue sorteada y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 a cargo del juez Julián Ercolini.

Según relató Marino en el escrito, más de 350 efectivos militares norteamericanos realizaron durante 42 días los ejercicios «Daga Atlántica» y «PASSEX», operando un portaaviones de propulsión nuclear (el USS Nimitz).

Este portaaviones entró a la Zona Económica Exclusiva argentina, y el propio Milei aterrizó sobre su cubierta y firmó una bandera argentina.

En su presentación, Marino cita el artículo 75, inciso 28 de la Constitución, que «reserva de modo exclusivo al Congreso la facultad de permitir la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales».

Agrega asimismo que la Ley 25.880 prohíbe autorizar por decreto estas acciones, y su inciso 25 reserva también al Congreso la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo a declarar la guerra o hacer la paz, «decisión que el Presidente no puede arrogarse por sí ni por decreto, sino con autorización y aprobación del Congreso».

Las figuras penales planteadas en la denuncia son el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la traición a la Patria.

«Todo esto ocurre en el marco de la guerra de (Donald) Trump e Israel contra Irán, a la que Milei se alineó sin autorización legislativa alguna, así como también de las amenazas de una agresión militar contra Cuba por parte del gobierno de EEUU», indicó Marino.

«Es necesario recurrir a todos los instrumentos institucionales a nuestro alcance para ponerle un límite a estos actos que violan la Constitución Nacional. Milei está subordinando a las Fuerzas Armadas argentinas a la Gran Norteamérica, el plan de guerra, invasión y anexión de Trump y Hegseth contra la Patria Grande. No lo podemos permitir», concluyó.

Agencia NA