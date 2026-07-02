El organismo de investigación del MPA fortaleció vínculos de cooperación con el CIF de Salta

El Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) realizó una visita institucional al Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) Dependiente del Ministerio Publico Fiscal de la provincia de Salta, con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto, fortalecer los lazos interinstitucionales y avanzar en mecanismos de cooperación en materia de investigación criminal.

La comitiva del MPA estuvo integrada por el director del Organismo de Investigación, Franco Congiu, junto a las profesionales Agustina Gaspar y Daniela Luján, del área de Criminalística.

Durante la jornada, los representantes del MPA fueron recibidos por la directora del CIF, Gabriela Buabse, el encargado de laboratorio, Pedro Villagrán, y el jefe del Cuerpo de Criminalística, Roberto Washington González.

En el marco del encuentro, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del organismo salteño, donde pudieron conocer el funcionamiento de los distintos laboratorios, equipamiento técnico y protocolos de trabajo aplicados en las distintas áreas de pericia.

Asimismo, se abordaron lineamientos de cooperación interprovincial orientados a optimizar los procesos de investigación, intercambiar experiencias operativas y fortalecer criterios de trabajo en materia criminalística y científica.

Uno de los ejes centrales de la visita fue la posibilidad de avanzar en instancias de capacitación conjunta y asistencia técnica recíproca, con el propósito de consolidar estándares de trabajo comunes y potenciar la formación de los equipos especializados.

Desde el Organismo de Investigación del MPA destacaron la importancia de este tipo de encuentros institucionales, que permiten consolidar redes de articulación con organismos técnicos de otras jurisdicciones, fortaleciendo así la calidad del trabajo pericial y la eficacia en las investigaciones penales.

El encuentro se enmarca en una política de cooperación interinstitucional con la que el MPA busca potenciar el trabajo científico y técnico en la investigación criminal, promoviendo el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades compartidas entre organismos especializados.