La Línea 102 brinda atención gratuita y funciona las 24 horas para asistir a niños y adolescentes

Profesionales especializados brindan contención, asesoramiento e intervención, articulando con los organismos correspondientes.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recuerda a la comunidad que la Línea 102 es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, los 365 días del año, destinado a la escucha, orientación y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Línea 102 constituye un canal de atención especializado donde niñas, niños y adolescentes pueden expresar sus inquietudes, solicitar ayuda o comunicar situaciones que afecten sus derechos. Asimismo, está disponible para familias, personas referentes y cualquier integrante de la comunidad que necesite orientación o desee informar sobre una situación de riesgo.

Profesionales especializados brindan contención, asesoramiento e intervención, articulando con los organismos correspondientes para garantizar una respuesta oportuna y el acceso al Sistema de Protección Integral de Derechos.

Responsabilidad compartida

Desde la Secretaría de Niñez se invita a la comunidad a conocer y difundir este servicio, recordando que proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida.

La Línea 102 es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas. Escuchar a las infancias y adolescencias es el primer paso para proteger sus derechos.