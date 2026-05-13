Presentaron a los nuevos jefes de policiales de la Unidad Regional 2 de San Pedro

La Policía de la Provincia realizó la presentación oficial de las nuevas autoridades de la Unidad Regional N° 2 con jurisdicción en San Pedro.

El nuevo jefe regional es el Comisario Mayor Ariel Mendoza, quien asumió el cargo con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo de prevención y seguridad en toda la zona.

Durante la presentación, el Comisario Mayor Ariel Mendoza expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona para asumir esta nueva responsabilidad dentro de la fuerza policial. Además, destacó su vínculo con la ciudad de San Pedro de Jujuy, remarcando que conoce la región y las necesidades de los vecinos debido a su trayectoria y origen en la zona.

“Me acaba de designar como jefe de la Regional 2. Estoy muy agradecido por la confianza que depositaron en mí. Soy una persona criada acá en la ciudad de San Pedro, oriundo de esta localidad, así que conozco bien la zona. Creo que mi carrera fue satisfactoria durante casi 25 años de servicio y hoy llego a esta etapa con la designación como jefe regional”, expresó Mendoza.

La nueva cúpula policial también quedó conformada por autoridades provenientes de San Salvador de Jujuy. En ese sentido, Mendoza informó que asumieron nuevas autoridades en la función de segundo jefe regional, en el Centro de Gestión Judicial y en el Centro de Monitoreo de la ciudad de San Pedro.

Asimismo, indicó que desde hace aproximadamente dos meses vienen desarrollando tareas conjuntas con resultados positivos, especialmente en materia preventiva. “Sabemos que el delito se mueve por diferentes lugares y sectores, pero estamos trabajando e intentando atacar el delito donde se presenta”, sostuvo.

Tras la reunión mantenida con los responsables de las distintas unidades operativas y comisarías que integran la Unidad Regional 2, el nuevo jefe regional confirmó que ya se realizó la presentación formal de todas las autoridades designadas, por lo que cada dependencia policial ya tomó conocimiento de quiénes estarán al frente de las diferentes áreas.

En relación con el trabajo previsto para las próximas semanas, Mendoza adelantó que ya comenzaron a organizar el operativo de seguridad y participación institucional para el desfile por el aniversario de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Además, señaló que desde esta semana iniciarán las prácticas correspondientes para dicho evento.

El Comisario Mayor también destacó que continuarán reforzando las tareas de prevención y el abordaje de los distintos reclamos realizados por los vecinos de la región. “Vamos a seguir haciendo énfasis en los pedidos de nuestra sociedad y trabajando en los lugares donde los vecinos constantemente manifiestan sus inquietudes. Vamos a seguir mejorando y dando respuestas”, afirmó.

Finalmente, las nuevas autoridades remarcaron el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las distintas dependencias policiales de la región, fortaleciendo la prevención del delito y la presencia policial en San Pedro de Jujuy y localidades aledañas.

Las nuevas autoridades designadas son:

Jefe de la Unidad Regional Nº 2: Crio. Mayor Ariel Mendoza.

2º Jefe de la Unidad Regional Nº 2: Crio. Mayor José Machaca.

Jefe de Orden Público y Sumarios: Crio. Mayor Mabel Zigarán.

Jefe del CGSC Nº 2: Crio. Mayor Gustavo Serapio.

Jefe del Área de Operaciones: Crui Mayor Gastón Brajeda.

Jefe del Centro de Monitoreo 911 de San Pedro de Jujuy: Comisario Inspector Gustavo Tolay.