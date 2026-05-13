Jujuy y el Banco Mundial fortalecen el diálogo por proyectos mineros y obras viales

El objetivo es impulsar proyectos vinculados a la minería y la infraestructura orientados a consolidar el crecimiento productivo de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro con representantes del Banco Mundial para avanzar en iniciativas mineras y de infraestructura con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo de Jujuy.

Acompañaron el ministro de Minería, José Gómez; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; y el secretario de Egresos Públicos, Fortunato Daher.

Colaboración en marcha

Tras la reunión, el ministro Stanic sostuvo que el encuentro con referentes del Banco Mundial estuvo relacionado con dos proyectos en particular. “La intención es conseguir un crédito para una zona de polo tecnológico minero y otro para rutas”, indicó.

Sobre la gestión para obras viales, el funcionario indicó que se determinó enfocar las tratativas por la Ruta N° 1, en lugar de la Ruta N° 66, debido a la incorporación de esta última a concesiones nacionales.

Por su parte, la gerente de operaciones del Banco Mundial en Argentina, Cristina Santos, indicó que la conversación con el gobernador se centró en las colaboraciones existentes que se concretan en la provincia.

“La respuesta fue cordial y tuvimos una buena discusión de algunos temas, creemos que habrá avances en la medida que las propuestas estén encaminadas”, afirmó.