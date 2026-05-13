El municipio capitalino impulsa una capacitación para fortalecer la autonomía de personas con discapacidad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó la capacitación “Promotores para la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad”, una propuesta destinada a fortalecer el acompañamiento, la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad, cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas al público en general a través del formulario digital: formulario de inscripción.

La capacitación se desarrollará los días 27 de mayo; 3, 10 y 17 de junio; y 1, 8, 18 y 22 de julio, en el horario de 9 a 12 horas, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, ubicado en avenida Presidente Perón esquina Bahía Blanca.

Durante la presentación, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de generar herramientas concretas para fortalecer la inclusión y el acompañamiento comunitario,”es un orgullo ver que hay muchas instituciones interesadas en trabajar con los promotores para la inclusión, como la necesidad de un servicio a la gente que por ahí necesita una ayuda, pero también como una propuesta de desarrollo, una propuesta de acompañamiento y de promoción de una vida saludable”, expresó.

Asimismo, remarcó el enfoque integral que impulsa el municipio en materia de inclusión y comunidad saludable, “estamos con un programa de Comunidad Saludable que, más que programa, es un concepto en el que queremos retomar los vínculos, y las personas con discapacidad que hoy tienen la posibilidad de manejarse con las nuevas tecnologías no queden aislados, sino que sepan que hay una comunidad que los respalda, que los apoya y, en este caso, el municipio, a través de la decisión del intendente Jorge, de crear la Coordinación de Inclusión que está a cargo de Yessica Gutiérrez y que tan bien está trabajando”.

Por su parte, la coordinadora de Inclusión, Yessica Gutiérrez, explicó que la propuesta formativa estará compuesta por siete módulos temáticos orientados a brindar herramientas prácticas y conceptuales, “es una capacitación que está conformada por 7 módulos, dichos módulos son muy diversos, pero entre ellos hay unos que son fundamentales, como el concepto de discapacidad, modelo social, cuidando a quienes cuidan, o el módulo de primeros auxilios”, señaló.

En este sentido, agregó, “es una capacitación muy completa, que busca desarrollar este concepto que tenemos nosotros de promotores para la vida independiente, pensar personas que pueden ser referentes y que también pueden acompañar a personas con discapacidad”.

Además, recordó que las inscripciones ya se encuentran habilitadas, “las inscripciones ya iniciaron, así que a todos y todas las interesadas pueden ingresar al formulario google, escanear el código QR que está en el flyer, en todas las redes sociales del municipio, y también pueden acercarse a Jorge Newbery 996, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas”.

Durante la presentación también compartió su experiencia Camila Ibáñez, participante del proyecto, quien relató cómo el acompañamiento recibido le permitió alcanzar mayor autonomía personal, “a mí me dieron apoyo, yo necesitaba asistencia para empezar a moverme sola, y ellos, desde la Coordinación de Inclusión, a través de distintas experiencias, me fueron acompañando en este proceso hasta que conseguí mi meta de llegar sola a la facultad, porque estudio, y a través de un inconveniente terapéutico que después fue disminuyendo, conseguí llegar sola al instituto, que era mi objetivo”, comentó.

Asimismo, destacó la importancia de contar con asistentes que acompañen respetando las decisiones de cada persona, “este proyecto es muy importante porque promueve la vida independiente de las personas con discapacidad. Por ejemplo, otra situación en donde yo necesito asistencia, yo estoy estudiando para educación especial, voy a ser profesora. Entonces, hay ocasiones en donde yo tengo que dar clases, y ahí el asistente me apoya con determinadas cosas, por ejemplo, escribir en el pizarrón, repartir copias, etc.”.

Asimismo, destacó la importancia de contar con asistentes que acompañen respetando las decisiones de cada persona, “este proyecto es muy importante porque promueve la vida independiente de las personas con discapacidad. Por ejemplo, otra situación en donde yo necesito asistencia, yo estoy estudiando para educación especial, voy a ser profesora. Entonces, hay ocasiones en donde yo tengo que dar clases, y ahí el asistente me apoya con determinadas cosas, por ejemplo, escribir en el pizarrón, repartir copias, etc.”.