Presentaron 19 unidades 0 Km que reforzarán distintas líneas del transporte urbano

San Salvador de Jujuy avanza en la modernización del sistema de transporte público con la incorporación de 19 nuevas unidades 0 kilómetro que comenzarán a prestar servicio en distintos corredores de la ciudad.

La presentación oficial contó con la participación del intendente Raúl “Chuli” Jorge, funcionarios municipales, empresarios del sector y concejales que integraron la comisión de preadjudicación del reciente proceso licitatorio. Las nuevas unidades corresponden a las empresas Santa Ana y El Urbano, que incorporaron 15 y 4 colectivos respectivamente.

Durante la presentación, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de esta incorporación en un contexto complejo para el transporte público en distintas ciudades del país. “He estado en contacto con muchos intendentes de ciudades capitales donde el transporte entró en crisis después del corte abrupto de los subsidios y el apoyo del Gobierno nacional. Esto nos demuestra que hay una parte del empresariado que apuesta”, expresó.

En este sentido, el jefe comunal valoró que, a tan solo una semana de haberse emitido los decretos resolutorios de la licitación, ya se estén concretando inversiones que beneficiarán directamente a los usuarios. “Prácticamente, una semana después de tener los decretos resolutorios, ya están presentando inversiones, unidades nuevas que merecen nuestros vecinos y que van a tener la posibilidad de contar, muchas de ellas, con sistemas adaptados para rampas que permitan el acceso de sillas de ruedas y personas con discapacidad”, afirmó.

Asimismo, Jorge consideró que se trata de “una gran noticia para todos los vecinos de San Salvador de Jujuy” y adelantó que en los próximos días habrá nuevas presentaciones similares. “Hoy son 19 unidades, algo muy importante que no se daba hace mucho tiempo en esta cantidad y en esta calidad de coches. El servicio mejora, tal como lo reclamaban muchos vecinos, y también hay empresarios que se ponen las pilas, que se endeudan y buscan la forma de apostar para que la gente tenga el servicio que merece”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, remarcó que la llegada de estas unidades representa el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso licitatorio. “Empezamos a cumplir con lo que se venía pregonando previo a la licitación del transporte. Había un programa de renovación de unidades por parte de algunos empresarios”, señaló.

Marenco recordó que días atrás se dieron a conocer los resultados del trabajo realizado por la comisión de preadjudicación y destacó que las nuevas unidades constituyen las primeras incorporaciones derivadas de ese proceso. “Acá se están empezando a tener las primeras incorporaciones de unidades 0 kilómetro: 15 unidades de la empresa Santa Ana y 4 unidades de la empresa El Urbano”, indicó.

El funcionario resaltó que la totalidad de los vehículos incorporados por Santa Ana cuentan con sistemas de accesibilidad. “La particularidad de estas unidades es que están adaptadas en su totalidad. Toda esta flota va a ser incorporada a las diferentes líneas que prestan servicio en la ciudad y responde a un reclamo histórico relacionado con la adaptación para personas con discapacidad”, expresó.

Finalmente, Marenco señaló que estas 19 unidades “son el inicio, el primer paso de las próximas unidades 0 kilómetro que se van a ir incorporando paulatinamente dentro de los próximos 60 días”, concluyó.

El representante de la empresa Santa Ana, Jorge Castelli, explicó que estas incorporaciones forman parte de una inversión mucho más amplia prevista para este año. “Estas 15 unidades son parte de un total de 30 comprometidas en la oferta licitatoria. La semana próxima llegarán otras 15 más con diferentes características. Además, durante este año incorporaremos otras 20 unidades, alcanzando un total de 50 nuevos colectivos”, detalló. Castelli agregó que algunas de las futuras incorporaciones serán vehículos de mayor capacidad destinados principalmente a los recorridos de Alto Comedero. “Buscamos evitar que los pasajeros queden sin lugar en horarios pico. Son unidades más largas, con suspensión neumática y mayor confort para los usuarios”, explicó.

En tanto, Sergio Mercado, representante de la empresa El Urbano, indicó que las cuatro nuevas unidades de su firma estarán destinadas a reforzar el servicio en Alto Comedero. “Son unidades más modernas, con suspensión neumática, que brindan un viaje más cómodo. Es una satisfacción poder responder al usuario, que es quien nos brinda su confianza día a día”, manifestó.

Desde el Concejo Deliberante también destacaron el avance que representa la incorporación de los nuevos colectivos. El concejal Néstor Barrios valoró el trabajo realizado durante el proceso de evaluación y adjudicación. “Estamos satisfechos porque todo el procedimiento se desarrolló con transparencia y mucho trabajo. El vecino tiene que celebrar la llegada de nuevas unidades adaptadas que mejoran el transporte de nuestra ciudad”, señaló.

Por su parte, la concejal Brenda Carabajal destacó especialmente el cumplimiento de los compromisos establecidos en el pliego licitatorio y el impacto positivo en materia de inclusión. “Es muy emocionante ver que se comienza a cumplir todo lo que establece el pliego. Lo más importante es que estas unidades están adaptadas para todas las personas y permiten seguir avanzando en una ciudad más inclusiva”, expresó.