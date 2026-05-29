ANSES: Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 2,58 por ciento en junio

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en junio del 2,58 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de abril publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos más el medio aguinaldo, por lo que el monto total que percibirán será de 674.976,99 pesos (403.317,99 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono + 201.659 pesos de medio aguinaldo).

En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanzar la suma del haber mínimo más el bono.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 553.981,59 pesos (322.654,39 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 161.327 pesos de medio aguinaldo) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 493.483,89 pesos (282.322,59 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 141.161 pesos de medio aguinaldo).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 144.932 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 471.915 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 72.474 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.