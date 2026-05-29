Sadir visitó el observatorio astronómico de Olaróz y destacó su potencial turístico y comunitario

La iniciativa es impulsada de manera conjunta entre las comunidades, empresas mineras y el Gobierno provincial, con el objetivo de fortalecer el turismo astronómico y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la región.

El gobernador Carlos Sadir visitó el observatorio astronómico instalado en Olaróz, un proyecto impulsado de manera conjunta entre las comunidades de la cuenca, empresas mineras y el Gobierno provincial, orientado al desarrollo del turismo astronómico y al fortalecimiento de oportunidades productivas en la región.

Durante el recorrido, el mandatario expresó su satisfacción por la concreción del espacio y valoró el trabajo articulado entre el sector público, privado y las comunidades locales. “Muy contento de poder visitar el observatorio que se ha montado acá en Olaróz”, afirmó, agradeciendo el aporte de las empresas Exar, Río Tinto y CNGR, además del acompañamiento de las comunidades de la cuenca.

Sadir sostuvo que el crecimiento que atraviesa Olaróz y la región está vinculado al trabajo conjunto con las empresas mineras y remarcó que este tipo de iniciativas abren nuevas posibilidades para las comunidades. En ese sentido, señaló que el observatorio permitirá potenciar el turismo astronómico y rural, además de generar oportunidades relacionadas con la agricultura, la ganadería, las lanas y la capacitación de los pobladores de la zona.

Olaróz potencia el turismo astronómico

Por su parte, el presidente de la comunidad, Mario Gerónimo, explicó que el proyecto fue pensado para “activar la noche de estrellas” y consolidar el turismo astronómico en la localidad. Destacó el acompañamiento de las empresas mineras, especialmente de CNGR, y el apoyo del Gobierno provincial para concretar la iniciativa.

Gerónimo señaló que la comunidad viene trabajando desde hace años en distintas obras y proyectos destinados al desarrollo local, entre ellos infraestructura deportiva, educativa y comunitaria, siempre con una mirada puesta en las nuevas generaciones y en la preservación de las actividades tradicionales del pueblo atacama, como la ganadería, la agricultura y los trabajos en cuero.

Finalmente, el comunero destacó la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre las comunidades, el Gobierno y el sector privado para seguir impulsando oportunidades de crecimiento y bienestar para toda la región.