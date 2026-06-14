Presentarán en el Mercado “6 de Agosto” un libro sobre la historia de los mercados municipales de Jujuy

El Mercado Municipal “6 de Agosto” será sede de la presentación del libro “Abasto, circulación y consumo. Los mercados municipales de Jujuy entre la Historia y la Antropología. Siglos XVI-XXI”, una obra que recupera la historia de los mercados de la provincia y su evolución a lo largo del tiempo.

La actividad se realizará el próximo miércoles 18 de junio, a las 18.30 horas, en las instalaciones del histórico mercado ubicado en las calles Alvear y Balcarce de la capital jujeña.

La publicación, coordinada por la doctora Cecilia Fandos, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), reúne el trabajo de investigación realizado durante cuatro años y aborda el desarrollo de los mercados de abasto desde la época colonial hasta la actualidad.

Al respecto, Fandos explicó que se trata de una investigación que abarcó diversos mercados municipales de la provincia, entre ellos el de San Salvador de Jujuy, y que analiza la transformación de las formas de abastecimiento desde el período colonial hasta la consolidación de los mercados municipales como espacios organizados para la comercialización de productos.

“La temporalidad de la obra abarca desde la colonia hasta el siglo XX. Hemos recorrido y abierto las puertas de estos mercados para descubrir sus historias, los actores que participaron de ellos, las transformaciones edilicias y los distintos procesos de organización política que atravesaron a lo largo del tiempo”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de presentar el libro en el Mercado “6 de Agosto”, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad. “Así como nosotros quisimos abrir las puertas del conocimiento sobre estos mercados, queremos que ellos sigan con sus puertas abiertas a la comunidad. Por eso invitamos a los vecinos y al público en general a participar de esta presentación”, expresó.

Por su parte, el administrador del Mercado “6 de Agosto”, Roberto Soraire, valoró el trabajo realizado por Cecilia Fandos y su equipo de investigación, destacando el esfuerzo y la dedicación que demandó la recopilación de información histórica durante cuatro años.

La obra recorre específicamente la historia de los mercados municipales de San Salvador de Jujuy, Abra Pampa, Libertador General San Martín (Ledesma), Humahuaca, Tilcara y Maimará, aportando una mirada histórica y antropológica sobre estos espacios fundamentales para la vida económica y social de las comunidades jujeñas.