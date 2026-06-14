Quién era Gaspi, el youtuber argentino que revolucionó las redes con su humor irreverente

Gaspar Prim Díaz construyó una de las comunidades digitales más grandes de Argentina gracias a sus videos callejeros, su particular personaje y un estilo que combinaba humor, improvisación y polémica.

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó una fuerte conmoción entre millones de seguidores que lo acompañaron durante los últimos años en YouTube, Twitch, Instagram y otras plataformas digitales.

Con apenas 23 años, se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares de la Argentina gracias a un estilo único que mezclaba humor callejero, improvisación y situaciones tan desopilantes como incómodas.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi comenzó a ganar notoriedad cuando todavía era adolescente. Su personaje se volvió rápidamente reconocible por una voz ronca muy particular, el saludo «Buenass» y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles porteñas. Con un micrófono en mano, abordaba a desconocidos y generaba situaciones que luego se viralizaban en redes sociales.

Su crecimiento fue meteórico. En pocos años reunió millones de seguidores y superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del humor digital argentino. Muchos de sus videos acumulaban millones de reproducciones y eran comentados por streamers, influencers y personalidades de internet.

El contenido de Gaspi también estuvo rodeado de polémicas. Su humor irreverente y provocador le valió críticas y sanciones en distintas oportunidades, incluso con videos eliminados por las plataformas debido a su tono considerado ofensivo o subido de tono.

En 2022 recibió el premio a «Youtuber del Año» en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la escena del streaming en Latinoamérica. Poco después atravesó un período de crisis personal que lo llevó a alejarse parcialmente de las redes y replantearse su carrera. Durante ese tiempo reconoció haber sufrido problemas vinculados a la presión de la fama y la exposición constante.

Su regreso se produjo en 2025 con un perfil diferente. Participó de «La Velada del Año» organizada por el streamer español Ibai Llanos y sorprendió a sus seguidores con una profunda transformación física y personal. Había bajado más de 20 kilos, dejado hábitos perjudiciales y comenzado una nueva etapa que él mismo describía como un intento de mostrar quién era realmente detrás del personaje de Gaspi.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el creador de contenido mantenía además una estrecha relación con figuras del entretenimiento digital de Argentina y del exterior, lo que lo llevó a colaborar con numerosos influencers y artistas internacionales.

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