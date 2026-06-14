Alerta Uruguay: La selección no pudo viajar a Estados Unidos a un día de debutar

Los dirigidos por Marcelo Bielsa están en Cancún y no pudieron viajar debido a que su avión no está autorizado para ingresar a Estados Unidos.

Una situación inesperada encendió las alarmas en la selección uruguaya luego de que los dirigidos por Marcelo Bielsa no puedan viajar a Estados Unidos este domingo.

Los «Charruas», que están concentrando en Cancún, no pudieron viajar hacía Estados Unidos debido a que el avión que los tenía que trasladar hasta Miami no tiene los papeles en orden con respecto a la normativa de este país.

Según informaron medios uruguayos, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) busca una solución a contrarreloj para llegar a territorio estadounidense antes de las 19 (horario de la costa). Este es el plazo máximo que tiene la comitiva para aterrizar en territorio estadounidense.

La AUF no informó qué hará, pero se cree que buscarían otra aeronave disponible que sí esté en regla para aterrizar en espacio de los Estados Unidos.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa jugarán ante Arabia Saudita por el Grupo H, desde las 19, hora de la Argentina, en el Hard Rock Stadium.

(Cadena3)