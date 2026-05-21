Presentan la edición 2026 de la Copa Jujuy Energía Viva

El certamen organizado por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, pone en marcha el calendario que estará cargado de actividades.

Este jueves desde las 10 se efectuará la presentación oficial de la Copa Jujuy Energía Viva 2026 en la sala “Raúl Galán” del Teatro Mitre ubicado en calle General Alvear 1009 de nuestra Capital. Además se realizará el sorteo de los cuartos de final de fútbol masculino y femenino.

Estarán presentes autoridades del Gobierno como así también los dirigentes de las distintas disciplinas deportivas que se van a desarrollar a lo largo del certamen, desde fútbol hasta básquet, vóley, hockey, rugby y hándbol.

Posteriormente se procederá al sorteo de los cuartos de final del fútbol, ya que se completaron los cupos con la clasificación ayer de Defensores de Fraile Pintado que venció en la final por la Liga Regional a Defensores de Yuto por penales.

De esta manera, jugarán el certamen provincial Atlético San Pedro, último campeón de Copa Jujuy Energía Viva, Monterrico Sur, subcampeón, Tiro y Gimnasia de la Liga del Ramal, Defensores de Monterrico de la Liga Departamental, Atlético Talleres de la Liga Jujeña, Unión Maimará de la Liga Quebradeña, Racing de Ojo de Agua de la Liga Puneña y Fraile Pintado de la Liga Regional.

En fútbol femenino, están Sportivo Palermo, último campeón, Atlético El Carmen, subcampeón, Tiro y Gimnasia de la liga del Ramal, San Francisco Bancario de la Liga Regional, Monterrico San Vicente de la Liga Departamental, Gimnasia y Esgrima de la Liga Jujeña, Bárcena Norte de la Liga Quebradeña, y Club Cusi Cusi de la Liga Puneña.