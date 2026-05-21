ANSES: Calendario de pagos del viernes 22 de mayo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo; en tanto, finalizan los de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo.

Todas estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento. Además, comienza el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 9.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.