El Cabildo histórico recibe la segunda edición de la Feria de las Rutas del Vino

La 2° Feria de las Rutas del Vino reúne este jueves una selección de vinos de altura de Jujuy, de 18 a 23 horas en el Cabildo histórico de San Salvador.

La Feria de las Rutas del Vino celebra su segunda edición este jueves en el Cabildo histórico de San Salvador, de 18 a 23 horas. El encuentro reúne etiquetas de 17 bodegas que expresan dos terruños con perfiles bien distintos: los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca, dos regiones que definen la identidad de los vinos de altura del norte argentino.

La propuesta invita a descubrir nuevas etiquetas y a conectar directamente con los productores, en un ambiente con música en vivo pensado para acompañar cada copa.

Una sola copa, dos terruños: el carácter único de los vinos de altura de Jujuy

Dos regiones, dos expresiones únicas, en un solo encuentro en el Cabildo. Las etiquetas de los Valles Templados y de la Quebrada de Humahuaca representan perfiles vitivinícolas que difícilmente se encuentran juntos en un mismo espacio, lo que convierte a esta feria en una oportunidad singular para quienes quieran explorar la diversidad del vino norteño.

La jornada incluye recorrido de degustación con productores presentes y música en vivo como telón de fondo.

La feria forma parte de «Jujuy a Punto: Un Ritual de Altura», semana gastronómica que desde el 15 de mayo reúne en la provincia a cocineros, sommeliers y productores de Argentina y Perú para poner en valor la identidad culinaria y enoturística del norte argentino.

Las entradas están disponibles en Passline: https://www.passline.com/sitio/rito-jujuy-80588780

Segunda edición de la Feria de las Rutas del Vino en el Cabildo histórico: 17 bodegas y sus vinos de altura, este jueves de 18 a 23 horas.