Preocupa en Jujuy la recesión comercial y que las ventas no se estabilizan

Se trata del sector comercial minorista de la provincia que continúa inmerso en un escenario de caída de ventas y falta de consumo.

El titular de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, analizó la actualidad de la actividad y apuntó de forma directa contra la ausencia de políticas que impulsen el consumo, sumado a las asimetrías fiscales que terminan beneficiando a las grandes corporaciones en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas locales.

Al evaluar los datos nacionales difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que marcaron una leve mejora del 0,9% en junio traccionada por el Día del Padre y el Mundial de Fútbol, Alonso aclaró que la perspectiva general sigue siendo preocupante.

El balance del primer semestre de 2026 arroja una contracción del 2,5% en comparación con el mismo período del año pasado, lo que demuestra que la recesión persiste y el nivel de actividad todavía no encuentra un piso de crecimiento.

Alonso remarcó que el núcleo del problema radica en el estancamiento del poder adquisitivo de la población debido a las restricciones impuestas sobre los ingresos de los trabajadores.

También advirtió que los salarios corren por detrás de los índices inflacionarios por la decisión del Gobierno nacional de fijar un techo del 2% mensual para la homologación de los acuerdos paritarios, concluyendo que ninguna reforma estructural o meta de inflación cero resultará efectiva si el consumidor carece de capacidad de compra en el mostrador.

Finalmente, el referente empresarial hizo hincapié en la necesidad de implementar medidas de protección para el entramado productivo local, recordando que las pymes y micropymes representan más del 95% de las empresas en Jujuy. El comercio genera alrededor de 35.000 puestos de trabajo en la provincia, una cifra que triplica la mano de obra ocupada por la actividad minera, por lo que insistió en que reactivar la economía formal depende de recomponer los sueldos para volcar esos recursos al mercado interno de la región.