Jujuy inició la temporada de invierno con un 77,07% de ocupación turística durante el fin de semana largo

Con festejos patrios en las cuatro regiones, el fin de semana largo por el Día de la Independencia convocó a 17.657 visitantes en Jujuy.

Miles de turistas recorrieron las cuatro regiones de Jujuy durante los cuatro días del fin de semana largo por el Día de la Independencia. Según el balance del Ministerio de Cultura y Turismo, la provincia alcanzó una ocupación promedio del 77,07%, con 17.657 visitantes y un total de 47.578 pernoctes, lo que representó una estadía promedio de 2,69 noches.

Los festejos patrios marcaron el pulso del fin de semana: el desfile cívico, escolar y gaucho de Maimará volvió a convocar multitudes en la Quebrada, el histórico Cabildo fue el corazón de la celebración en San Salvador de Jujuy con ballets folclóricos, música en vivo y propuestas gastronómicas, La Quiaca dio inicio a las vacaciones de invierno con actividades recreativas y culturales, y la procesión náutica de la Virgen de El Carmen recorrió los diques Las Maderas y La Ciénaga, en la región de los Valles.

El balance del fin de semana largo en cifras

Durante el fin de semana largo se registró un impacto económico de $6.187.491.807, con un gasto diario promedio por persona de $130.050.

La Quebrada fue la región con mayor nivel de ocupación, alcanzando el 87%, seguida por los Valles (71,4%), las Yungas (67,5%) y la Puna (49,2%). En total, la provincia contó con 435 alojamientos habilitados y una oferta de 12.347 plazas.

La experiencia 360° y 180° del Tren Solar de la Quebrada llegaron a una capacidad máxima del 100% este fin de semana largo xxl.

Comienza la temporada de invierno en Jujuy

«Arrancamos la temporada de invierno de la mejor manera. El trabajo estratégico que venimos desplegando con los municipios y los prestadores nos permite proyectar un julio con muy buenos niveles de actividad en toda la provincia», afirmó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, quien atribuyó la afluencia de visitantes al conjunto de acciones estratégicas impulsadas por la provincia: la promoción en los principales mercados emisores, la articulación con los municipios y el sector privado, y una agenda de propuestas pensada para cada región.

«El visitante que llega a Jujuy encuentra una provincia preparada, con propuestas en las cuatro regiones y una identidad cultural que se vive en cada destino. Ese trabajo de todo el año se refleja en estos números», concluyó el funcionario.