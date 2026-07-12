«Argentina» le ganó a Suiza y se metió en semifinales del Mundial 2026

Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron el triunfo a la Selección.

La Selección argentina le ganó con sufrimiento a Suiza por 3 a 1 en el Kansas City Stadium y se metió en semifinales del Mundial 2026.

Con los goles de Alexis Mac Allister a los 10 minutos del primer tiempo, de Julián Álvarez a los siete minutos del segundo tiempo del alargue y de Lautaro Martínez a los 30 del mismo tiempo, Argentina enfrentará a Inglaterra el miércoles por un lugar en la final.

Formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Argentina enfrentará a Inglaterra

La Albiceleste chocará con los ingleses el miércoles 15 de julio. Previamente, el martes 14 en Dallas, Francia y España definirán al primer finalista.

El primer duelo de semifinales se celebrará en el Dallas Stadium y tendrá como protagonistas a dos de los seleccionados más poderosos de esta Copa del Mundo: Francia chocará con España el martes 14 de julio. Al día siguiente, el miércoles 15, se definirá al otro finalista en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta: Inglaterra jugará ante el ganador de Argentina.