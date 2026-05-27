«Premios Gardel 2026»: Todos los ganadores en una gala colmada de música

La gala se realizó en el Teatro Coliseo con público general por primera vez. Milo J se llevó el Gardel de Oro.

Los Premios Gardel se llevaron adelante este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo, fueron conducidos por Diego Leuco en la gala que, por primera vez en 28 años, contó con la presencia de público general.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) -o más conocida como la “Cámara Argentina de Música Grabada”- se llevó adelante a partir de las 21 horas y Milo J se llevó el premio Gardel de Oro con la categoría «Álbum del año».

Y los ganadores son: Reconocimiento a la trayectoria

Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

Álbum del Año (Gardel de oro)

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Canción del Año

«Niño» – Milo J

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Mejor Canción de Folklore

«Niño» – Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

Productor del año

Evlay

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

Mardearena – Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros – Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” – Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

Mejor Canción de Pop

«Mejor que vos» – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

«Gil» – Milo J, Trueno

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Videoclip Largo

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Colaboración

«Mejor que vos» – Lali & Miranda!

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum en Vivo

Trueno – Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Canción de Autor

«Luciérnagas» – Milo J, Silvio Rodríguez

Mejor Nuevo Artista

Blair

Grabación del Año

«Niño» – Milo J

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

Mejor Colaboración Urbana

Gil Milo J, Trueno

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Urbana

«Olimpo» – Milo J

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Conceptual

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción Tropical / Cumbia

«Si No Es Muy Tarde» – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

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