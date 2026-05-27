El martes 2 de junio inicia el cronograma de pagos en Jujuy

La acreditación de haberes a los trabajadores de la administración pública se extenderá hasta el viernes 5 de junio.

La Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que el cronograma de pagos a la administración pública iniciará el martes 2 de junio y se extenderá hasta el viernes 5 de junio.

Fechas del cronograma de pagos en Jujuy

Los haberes de los trabajadores del Estado provincial correspondientes la mes de mayo se abonarán de la siguiente forma:

– Martes 2 de junio: Veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

– Miércoles 3 de junio: Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano

– Jueves 4 de junio: Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior

– Viernes 5 de junio: Organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios

Los salarios se acreditarán con un incremento general de alrededor del 3%, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.

De esa forma, los aumentos acumulados desde el inicio del año superan el índice de inflación registrado a nivel nacional.