Pata Villanueva internada: De terapia intensiva a «estable y fuera de peligro»

La exvedette tiene 74 años y se encuentra ingresada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

La ex vedette y actriz María del Carmen “Pata” Villanueva generó preocupación por su estado de salud en las últimas horas ya que se desconoce el panorama completo por el que se encuentra ingresada en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la mediática tiene 74 años y estaría internada desde la noche del pasado lunes 25 de mayo, cuando ingresó, en principio, a la Unidad de Terapia Intensiva.

Ante la incertidumbre de este trascendido, su hija Agustina Cavallero — fruto de su relación con el empresario Héctor Cavallero — señaló que “Pata” se encuentra “estable y fuera de peligro”, panorama que valdría para las últimas horas de este martes 26 de mayo.

Si bien las primeras informaciones fueron reproducidas en LAM por la panelista Pilar Smith, horas después el exmarido de Villanueva, Alberto “El Conejo” Tarantini, señaló en diálogo con la periodista Gabriela Bentolila: “Está bien, fue simplemente una infección urinaria, va a seguir internada unos días más”.

El ex campeón argentino también negó que la ex vedette continúe en la Unidad de Terapia Intensiva, por lo que se encontraría en una sala de internación.

La preocupación no solo deriva del cuadro actual sino de que, en 2021, Villanueva tuvo un accidente doméstico en el que rodó por las escaleras, sufrió fractura de cráneo y le costó recuperar la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo; proceso que transitó en el Hospital Alemán.

Semanas después del accidente debió ser internada nuevamente en la institución médica por una hemorragia digestiva; le realizaron una colostomía y atravesó un cuadro que llegó a estar, otra vez, en estado crítico por una infección generalizada.

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