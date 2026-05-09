Portugués para turismo: acuerdo con Brasil para capacitar gratis al sector turístico de Jujuy

La provincia firmó un acuerdo con la Embajada de Brasil para ofrecer portugués para turismo con certificación oficial y modalidad virtual.

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y la Embajada de Brasil firmaron este jueves un acuerdo de cooperación para brindar cursos gratuitos de portugués para turismo destinados al sector turístico provincial, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La capacitación estará a cargo del Instituto Guimarães Rosa (IGR), organismo cultural de la embajada brasileña especializado en la enseñanza y difusión de la lengua portuguesa. Los cursos serán virtuales, tendrán una duración semestral y otorgarán certificación oficial a quienes aprueben la evaluación final.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el embajador de Brasil en Argentina, Julio Glinternick Bitelli; y la directora del IGR, Fabiana Pinho. La firma contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir, quien acompañó la jornada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La provincia tendrá a su cargo la convocatoria, selección e inscripción de quienes participen de la formación.

Portugués para turismo: una herramienta para fortalecer el mercado brasileño

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a consolidar la preparación del sector turístico jujeño frente al crecimiento sostenido del turismo brasileño en el norte argentino.

En destinos como la Quebrada y la Puna, el portugués para turismo se convirtió en una competencia cada vez más demandada por hoteles, agencias, gastronómicos y prestadores turísticos.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y prevé el desarrollo de programas conjuntos vinculados a la enseñanza del portugués y el intercambio cultural entre Brasil y Jujuy.

El ministro Federico Posadas, el embajador Julio Glinternick Bitelli y la directora del IGR Fabiana Pinho, durante la firma del acuerdo de portugués para turismo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.