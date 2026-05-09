La octava edición del “San Pedro Corre” se celebrará el próximo 7 de junio

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, avanza con los preparativos para la octava edición del gran maratón San Pedro Corre. La fecha será el 7 de junio y el punto de concentración tendrá lugar en el Bulevar del Agua de avenida 25 de Mayo.

Articulando acciones a través de las diversas áreas operativas, desde la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, realizan reuniones con el objetivo de diagramar toda la logística.

“Vamos trabajando, aunando criterios para la octava edición del tradicional San Pedro Corre, una prueba que ya es un clásico y la idea es poder hacer que siga creciendo dentro de las actividades por las Fiestas Patronales”, explicó Valeria Trujillo.

La directora de Deportes contó que “cada área aportó lo que corresponde. Vamos a brindarles a los corredores que nos visiten una mejor seguridad, que se sientan cómodos y que vengan a disfrutar en familia o entre amigos, por lo que estamos diagramando todo”.

Habrá una modificación en el punto de concentración y, por lo tanto, también en el circuito de las pruebas de 5 kilómetros participativa y 10 kilómetros competitiva.

“Vamos a realizar la carrera el 7 de junio y este año habrá una modificación en cuanto al circuito, como así también al inicio, ya que la salida será desde avenida 25 de Mayo. Allí estará toda la logística: salida, concentración e inscripciones”, detalló.

Previo a la carrera, los atletas de distintos puntos de la provincia y la región, como Salta y Tucumán, podrán registrar sus inscripciones a través de un código QR que servirá para abonar y luego confirmar en la página de Sportmetric, que tendrá a su cargo la fiscalización.

“Rentas está armando la modalidad de pago para los atletas de élite. Se fijó un costo de 12 mil pesos que incluye la medalla finisher para todos los corredores. Estamos viendo la modalidad, pero también la posibilidad de facilitarles todo”, subrayó la profesora Trujillo.

La titular del área Deportes anunció que “como en cada edición vamos a tener una amplia cantidad de categorías. Este año vamos a seguir con la San Pedro Corre Kids, es decir, integraremos a los niños a partir de los 3 años, que tendrán su circuito. Luego será el turno del circuito para adultos mayores y personas con discapacidad, y posteriormente las pruebas de 5 y 10 kilómetros”, finalizó.