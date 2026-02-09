Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 9 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de febrero, la temperatura rondará entre los 21 y 31 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 9 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 58 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector Sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 40 y 70 por ciento para esta franja del día.