Portugal se lo dio vuelta de manera agónica a Croacia y enfrentará a España

El conjunto luso venció a su par por 2-1 con goles de Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos. Perisic había abierto el marcador.

Portugal se lo dio vuelta de manera agónica a Croacia por los 16avos de final de la Copa del Mundo y se metió en octavos donde enfrentará a España.

El conjunto luso venció a su par por 2-1 con goles de Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos. Iván Perisic había abierto el marcador. Croacia había llegado al empate a los 102 minutos, pero el árbitro anuló el gol por offside tras la revisión del VAR.

El sufrido triunfo le da a los portugueses la clasificación a los octavos de final de la cita mundialista, instancia en la que se medirán al seleccionado español, el próximo lunes 6 de julio a las 16:00 (horario argentino).

El primer acercamiento del partido fue de Croacia, a los dos minutos, con un centro atrás desde la izquierda para el débil remate del delantero Ante Budimir, que fue contenido por el arquero Diogo Costa.

Un minuto más tarde, el que desbordó por izquierda fue el extremo Rafael Leao, cuyo centro rasante fue rematado en dos ocasiones por el mediocampista Bruno Fernandes. Mientras que el segundo de ellos fue bloqueado por un defensor, el primero generó una gran tapada del arquero Dominik Livakovic.

En 32 minutos del primer tiempo, un centro atrás de Bruno Fernandes se cerró contra el segundo palo y necesitó de una buena atajada de Livakovic, que despejó el peligro.

El seleccionado croata abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo, con un centro pasado del lateral Josip Stanisic para que el icónico carrilero Ivan Perisic controle y defina entre las piernas de Costa, para el 1-0.

A los 22 minutos de la segunda parte, un leve agarrón en el área sobre Renato Veiga terminó en un penal para Portugal, en el que Cristiano Ronaldo pudo cortar su mala racha en partidos eliminatorios mundialistas e igualar el partido, con un derechazo al medio.

En 29 minutos el elenco croata tuvo una doble llegada por medio de Mateo Kovacic, con un remate muy potente y bajo que Costa pudo desviar, antes de que pegue en el poste, y un posterior remate de volea cargado de efecto, que el guardameta también sacó por encima del travesaño.

En el tercer minuto de descuento, un nuevo centro desde la izquierda habilitó el cabezazo del delantero Gonçalo Ramos, que se elevó en el lugar para poner la frente y desviar la trayectoria de la pelota, que entró pegada al palo izquierdo de Livakovic.

A los 102 minutos del partido, Croacia había llegado al empate de manera increíble tras un centro, pero el árbitro lo anuló tras la revisión del VAR por offside.

(Cadena3)