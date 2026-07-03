Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy viernes 3 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 3 de julio, la temperatura rondará entre los 2 y 8 grados, la probabilidad de lluvias rondará entre los 40 y 70 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 3 de julio el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre los 2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del Noreste correrán a una velocidad entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 98 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 8 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del Noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.