El gobernador Carlos Sadir inauguró el «Centro Cultural Lola Mora»

Con una propuesta que integra arte, patrimonio y arquitectura, el Centro Cultural Lola Mora se incorpora como un nuevo espacio de encuentro para jujeños y visitantes.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración del Centro Cultural Lola Mora, espacio destinado a preservar y poner en valor el legado de la escultora tucumana, que además se proyecta como un nuevo polo cultural y turístico de la provincia. Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de la obra dentro de las políticas públicas impulsadas desde 2015 para el crecimiento cultural de Jujuy.

Sadir recordó que la construcción del complejo, diseñado por el arquitecto César Pelli, comenzó en 2022 y se concretó con la participación de empresas locales y nacionales. Señaló además que el Centro Cultural dispone de salas de exposición, auditorios y espacios educativos destinados a impulsar una amplia agenda artística, cultural y de formación.

El mandatario provincial puso de relieve que esta obra rinde homenaje a Lola Mora, una de las escultoras más destacadas de la Argentina, y recordó la generosidad del Dr. Jorge Pasquini López, quien cedió el terreno para su emplazamiento.

Por último, Sadir hizo hincapié en que la inauguración no solo marca la culminación de un edificio, sino también la revitalización de ese sector de la ciudad, e invitó a jujeños y visitantes a disfrutar de un espacio que celebra la cultura y el arte de la región.

Importancia de la obra de Lola Mora en Jujuy

En tanto, el exgobernador Gerardo Morales recordó el proceso de gestación del Centro Cultural, que comenzó con una reunión junto al arquitecto César Pelli en su estudio, gestionada por el entonces cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estremé, en el marco de una visita oficial.

Morales enfatizó que la obra posicionará a Jujuy en el mapa mundial por su relevancia arquitectónica y por su vinculación con otras obras de César Pelli en diferentes lugares del mundo. Asimismo, expresó su expectativa de que el proyecto contribuya a atraer más turismo y fortalecer el desarrollo cultural y económico de la provincia.

Impacto en la cultura y el turismo de la región

Por su parte, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, afirmó que la inauguración del Centro Cultural Lola Mora constituye un acontecimiento trascendental para la cultura jujeña y expresó que representa un orgullo reunir simbólicamente el legado de la escultora Lola Mora con la visión arquitectónica de César Pelli.

El funcionario destacó que Jujuy experimentó en la última década un importante crecimiento turístico y de inversiones, proceso en el que el desarrollo de infraestructura y la participación de la comunidad resultaron fundamentales.

Finalmente, Posadas valoró el papel transformador de las grandes obras culturales, comparó el impacto potencial del Centro Cultural con el del Museo Guggenheim de Bilbao y sostuvo que los jujeños deben sentirse orgullosos de un espacio que pertenece a toda la comunidad.

Acceso libre hasta el 9 del corriente

La directora provincial de Administración del Centro Cultural Lola Mora, Victoria Martínez Fascio, indicó que la inauguración generó gran entusiasmo entre los asistentes, quienes manifestaron su satisfacción por la concreción de este proyecto.

La funcionaria explicó que el edificio, diseñado por el arquitecto César Pelli, se emplaza en un entorno natural privilegiado y cuenta con una exposición fotográfica de Fabián González que recorre la historia de la obra.

Martínez Fascio adelantó que los visitantes encontrarán un restaurante, una mediateca y una tienda con productos de artistas locales, quienes además desarrollaron cápsulas vinculadas a la identidad del Centro Cultural. Asimismo, confirmó que el ingreso será gratuito para los jujeños hasta el 9 de julio; posteriormente se implementará el esquema de tarifas con precios diferenciados para residentes y no residentes.

Finalmente, expresó su deseo de que este museo contribuya a posicionar a Jujuy en el mapa artístico y cultural, impulsando el turismo y promoviendo la producción cultural local.

Sobre el complejo

Diseñado por el arquitecto César Pelli, el edificio incorpora soluciones sostenibles y materiales locales, reflejando un compromiso con el ambiente y la identidad regional.

La concreción del proyecto fue posible gracias a la decisión del Gobierno de Jujuy, con financiamiento provincial, y marca el inicio de una nueva etapa como espacio de encuentro, creación y desarrollo cultural para la comunidad.

Se espera que el Centro Cultural fortalezca la proyección artística y cultural de todos los habitantes de la región.

Autoridades presentes

El gobernador Carlos Sadir estuvo acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Federico Otaola; el embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Klymenko; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández.

También participaron ministros del Poder Ejecutivo provincial, jueces de la Suprema Corte de Justicia, legisladores provinciales, funcionarios de distintas provincias del norte argentino, autoridades municipales y académicas, representantes de instituciones intermedias y cámaras empresariales, además de artistas y medios de comunicación.