Por un paso más: el “Lobo” se la juega en Santiago mañana para seguir en lo más alto

En un torneo sumamente parejo, Gimnasia y Esgrima de Jujuy buscará este domingo, 10 de agosto, revalidar su gran momento cuando visite a Mitre de Santiago del Estero, a partir de las 15:30 horas.

El encuentro, correspondiente a la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará en el estadio “Dres. Castiglione” y será dirigido por el árbitro Álvaro Carranza. Los asistentes serán Sebastián Osudar y Matías Balmaceda, con Mauricio Martín como cuarto árbitro.

El “Lobo” llega a este partido puntero de la zona con 46 unidades, destacándose como el equipo con mejor rendimiento de toda la categoría.

Los números son duros, contundentes y no mienten. Gimnasia le saca una diferencia de tres unidades al puntero de la Zona A, Deportivo Madryn que acumula 43.

El elenco jujeño no solo lidera, sino que también ostenta la mejor diferencia de gol (+16) y la segunda valla menos vencida del campeonato, con solo 12 goles en contra.

Estas estadísticas, reflejan la solidez y la regularidad que construyó el equipo comandado por Matías Módolo fecha a fecha, convirtiéndose en gran protagonista de la temporada.

Por su parte, Mitre se ubica en la posición 12 con 31 puntos y atraviesa un momento complicado.

En este marco, el equipo santiagueño intentará cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas y buscará hacer valer su localía para sumar puntos que lo acerquen a la zona de clasificación al reducido por el segundo ascenso.

El partido promete ser un gran desafío para ambos. En este escenario, Gimnasia intentará consolidar su liderazgo, mientras que Mitre saldrá a la cancha con la urgencia de revertir su presente.