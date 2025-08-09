Las 24 Horas de Jujuy – El gobernador Sadir participó de la apertura del Festival Spark en Ciudad Cultural

El gobernador Sadir participó de la apertura del Festival Spark en Ciudad Cultural

9 / agosto / 2025 Actualidad

Con la presencia del gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, y un imponente marco de docentes, se llevó adelante el Festival Spark de ciencias, arte y tecnología.

Promovida por el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Educación, la Ciudad Cultural fue escenario de esta propuesta diseñada para compartir prácticas novedosas y, además, intercambiar ideas creativas para la resolución de problemas en el campo educativo.

En la oportunidad, Sadir agradeció a los docentes presentes por “su tarea diaria en las aulas” y enfatizó que “nuestros estudiantes merecen más educación”.

En otro orden, habló de Spark y dijo que “es una nueva herramienta innovadora, reconocida en el país”, resaltando el aporte de las fundaciones Pérez Companc y Bunge y Born.

Por su parte, la ministra de Educación, Miriam Serrano, ponderó la esencia de Spark, subrayando que “tiene una chispa especial” y añadió que “es una oportunidad inigualable para nuestros docentes para que puedan nutrirse de nuevos conocimientos”.

Asimismo, puntualizó que está iniciativa “permite el intercambio de saberes, nuevas experiencias y construir nuevas redes de aprendizaje”.

“La presencia de Spark en Jujuy es importante, porque trae nuevas ciencias innovadoras para nuestros docentes”, señaló Serrano.

