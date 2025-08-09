FNE: Catalina Sánchez es la nueva representante estudiantil de Córdoba

9 / agosto / 2025 Actualidad
Una noche mágica cargada de sueños y alegría se vivió en la “Docta”. La Casa de Jujuy en Córdoba fue parte de la velada juvenil.
Catalina Sánchez se convirtió en la representante 2025 del estudiantado cordobés.
La acompañan Agustina Andraos, 1° representante; Fiorella Villafañe, 2° Representante; Abigail Segovia, miss elegancia; y Ángeles Campos, miss simpatía.
El grupo Clan Tumbao, con su coreógrafo jujeño, deleitó a los presentes con sus cuadros de baile.
La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) es reconocida por su celebración y compromiso. Jujuy es vidriera del país y del mundo por sus fiestas tradicionales.
