Por obras de repavimentación sobre Obispo Padilla habrá cortes de tránsito en Ciudad de Nieva

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que desde el día de la fecha se dispuso una restricción vehicular sobre calle Obispo Padilla, en el barrio Ciudad de Nieva, debido al inicio de obras de repavimentación de calzada en hormigón simple.

La medida comprende el tramo ubicado entre avenida Libertad y Coronel Dávila, y tendrá una duración estimada de 30 días, período durante el cual se ejecutarán los trabajos previstos para mejorar la infraestructura vial del sector.

En este marco, desde el municipio solicitaron a los conductores que habitualmente circulan por el acceso al barrio Ciudad de Nieva utilizar vías alternativas, recomendando hacerlo por calle Obispo Munch y retomar posteriormente por Coronel Dávila.

Asimismo, se pidió a vecinos y automovilistas circular con máxima precaución en la zona intervenida, respetando la señalización instalada y las indicaciones del personal de tránsito apostado en el lugar, a fin de garantizar la seguridad y el orden vehicular mientras se desarrollen las obras.