Denuncian que PAMI deja sin cobertura médica a jubilados de zonas rurales que deben recurrir al sistema público

Denunciaron que la reducción de aranceles a profesionales prestadores de PAMI Jujuy que regentea Manuel Quintar, provocó la renuncia masiva de médicos y especialistas en distintas localidades de la provincia. En este lamentable escenario, los adultos mayores que residen en zonas rurales recurren al sistema público y trasladarse a centros urbanos, asumiendo un costo que muchos no pueden solventar.

La diputada provincial Adelma Torres, del Frente Jujuy Crece, indicó que “la reducción de aranceles es el resultado de las políticas de recorte dispuestas por Javier Milei que apoya fuertemente el diputado nacional Manuel Quintar” y apuntó que “se hizo insostenible para los médicos el traslado hacia las zonas más alejadas del ramal jujeño, lo que implica costos en viajes, combustible y alimentación”.

La legisladora recorrió distintos centros de jubilados de la zona y describió que los adultos mayores están “muy angustiados” por la privación de servicios de salud. Las especialidades que dejaron de prestarse incluyen, cardiología, oftalmología, odontología y lo más grave médicos de cabecera.

“Con mucha pena vi que los abuelos están muy angustiados al recibir la mala noticia de que ya no tienen un médico de cabecera y que el mismo PAMI los deriva a un centro urbano del sistema público de salud”, advirtió.

En total serian 1.185 personas afectadas por la baja de la prestación del Pami: Palma Sola 320, Santa Clara 300, El Piquete 200, Rodeito 225, Arroyo Colorado y San Juan de Dios 60, El Acheral 30 y El Fuerte 50. “Muchos de ellos son diabéticos o padecen enfermedades cardíacas, lo que hace crítica la falta de seguimiento especializado”, denunció.

Torres también señaló que el traslado a los centros urbanos “representa un gasto imposible de sostener para la mayoría” y puntualizó que “un abuelo hoy tiene que elegir entre comer, pagar el remedio o pagar la luz y, si tiene que ir al médico, necesita pagar el colectivo y llevar a alguien que lo acompañe en tiempos que nada alcanza para nada”.

Por otra parte, ponderó la decisión del comisionado de Rodeito, Eduardo Orellana, de poner a disposición de los jubilados un médico cardiólogo en el nodo sanitario de dicha localidad que, además, recibe pacientes de El Piquete, Santa Clara y otras zonas, funcionando como referencia regional.