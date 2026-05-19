Ante los 122 casos en Jujuy es mejor prevenir y actuar a tiempo para evitar chikungunya

Reforzar los cuidados en cada hogar y consultar ante síntomas son las claves para contener los casos.

El Gobierno de Jujuy reitera a la comunidad que continúa con acciones sostenidas en territorio para la prevención, el control y la atención oportuna frente a la fiebre chikungunya a través de los equipos de Salud mientras resulta clave el compromiso de vecinos ya que el cuidado comienza en cada hogar, especialmente para erradicar los criaderos del mosquito Aedes Aegypti, vector que transmite esta infección y otras como dengue y zika.

Agentes de atención primaria de la salud, la red de hospitales de la provincia y los diferentes municipios refuerzan semana a semana los operativos de descacharrado, control focal, fumigación en puntos estratégicos y vigilancia activa de cuadros febriles. De igual manera, la vigilancia activa permite detectar casos sospechosos de manera temprana para la respuesta adecuada inmediata.

Reporte epidemiológico

La Dirección General de Epidemiología, informa que la provincia registra a la fecha un total de 122 casos de fiebre chikungunya mientras se evalúan 46 en carácter de probables y 88 probables por nexo epidemiológico. En tanto, no se registran personas internadas por chikungunya en Jujuy.

La situación en la provincia durante la presente temporada da cuenta que las personas con diagnóstico positivo de fiebre chikungunya presentan cuadros con manifestaciones leves a moderadas y evolución favorable. En todos los casos, cuentan con seguimiento médico permanente junto a los grupos familiares y/o convivientes.

Respecto a dengue, se confirmó 1 nuevo caso positivo localizado en Perico, actualmente en investigación epidemiológica. De este modo, en la presente temporada, Jujuy registra un total de 2 casos de dengue, ambos correspondientes a personas que residen en Perico.

Distribución de casos de chikungunya

El último reporte indica la siguiente situación epidemiológica en Jujuy:

• San Pedro: 53 casos confirmados

• Aguas Calientes: 32 casos confirmados

• Caimancito: 8 casos confirmados

• Libertador General San Martín: 7 casos confirmados

• Perico: 7 casos confirmados

• San Salvador de Jujuy: 6 casos confirmados

• Palma Sola: 3 casos confirmados

• Calilegua: 1 caso confirmado

• Santa Clara: 1 caso confirmado

• Vinalito: 1 caso confirmado

• Yuto: 1 caso confirmado

• Pampa Blanca: 1 caso confirmado

• Rodeíto: 1 caso confirmado

Recomendaciones para el cuidado

El vector que transmite infecciones como chikungunya, dengue y zika es el mosquito Aedes Aegypti, que desarrolla su ciclo de vida en el entorno humano. Para evitar que este insecto se críe en nuestra casa es fundamental eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua como latas, botellas o baldes porque esos elementos sirven como criaderos; también se debe cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros, limpiar patios, canaletas y desagües, lavar con cepillo y mantener con tapa los recipientes donde reserva agua y desmalezar patios y terrenos de manera frecuente.

Para prevenir las picaduras, se recomienda usar repelente siguiendo las indicaciones de cada producto, especialmente en personas gestantes; además, usar ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger a bebés con telas mosquiteras. Los repelentes ambientales como tabletas o espirales sirven para reforzar el cuidado dentro del hogar.

Consulta inmediata ante síntomas

De acuerdo al análisis de casos en Jujuy, la mayoría de las personas con chikungunya presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre.

Ante estos síntomas, es importante realizar la consulta de inmediato. En el sistema público, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano al domicilio o de manera virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/