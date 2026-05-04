Por noveno mes consecutivo cayó la recaudación tributaria

A pesar del aumento productivo del sector agrícola e industrial que engrosa los ingresos, en abril las arcas quedaron por debajo de la inflación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer este lunes que la recaudación en abril fue de $17,4 millones. De esta forma, acumuló nueve meses consecutivos de caída, quedando por debajo de la inflación.

Al respecto, desde ARCA explicaron que: “La recaudación de este período continúa estando incidida negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior, debido principalmente a la desaceleración de las importaciones por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en los primeros meses del año anterior”, así como a la “reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación con las vigentes en abril de 2025”.

Si bien sectores como el agro y la industria están entre los que más aportaron en el cobro de los impuestos en la actividad interna como externa, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el principal pilar de la recaudación con una suba interanual de 28,3%, lo que representa ingresos por $6.049.934 millones.

Asimismo, mientras el componente impositivo creció un 30,7%, el aduanero lo hizo en 21,6%, producto de la desaceleración de las importaciones. Además, entre otros factores, tanto las devoluciones como la adhesión a los planes de pago bajaron el ritmo de incremento del tributo.

Por otro lado, el Impuesto a las Ganancias también hizo su aporte. Fueron $3.136.961 millones los que sumó, incrementándose 28%, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, con una suba del 35,1% interanual que representó $1.426.170 millones, el impuesto a los débitos como a créditos de los bancos tuvo uno de los mejores avances relativos.

También, la ANSES creció interanualmente un 26,6%, logrando reunir un total de $4.552.872 millones.

Derechos de exportación a la baja

En relación con los derechos de exportación, estos aportaron $574.547 millones, pero tuvieron una baja interanual del 13,3% debido a la disminución de las alícuotas en productos del agro como la soja, el trigo y el maíz.

Por su lado, los derechos de importación y demás tributos relacionados con la recaudación sumaron $588.298 millones, es decir, un alza del 15,8% interanual.

Otro factor fue el impuesto a los combustibles, que sumó a las arcas del Estado unos $586.383 millones con un incremento interanual del 74,1%.

También, Bienes Personales marcó una suba, menor del 12% interanual, pero logró aportar $65.783 millones.

Por último, el informe de ARCA también dio a conocer que se harán modificaciones en la estructura tributaria teniendo en cuenta la eliminación de impuestos internos a seguros, a los servicios de telefonía celular y satelital, a los objetos suntuarios, así como también a vehículos automóviles y motores, embarcaciones y aeronaves. El presente mes de mayo será a partir del cual la medida comenzará a mostrar los reflejos en la recaudación. #AgenciaNA.