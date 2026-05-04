Karim Jure rumbo al Panamericano de Medellín

Una vez más, Karim Jure representara a la Argentina en dos eventos de alta jerarquía Panamericana, la Copa Panamericana de Clubes, en la que representará al Gimnasio Aizen y la provincia de Jujuy, y en el Campeonato Panamericano Junior como integrante de la Selección Nacional.

El joven deportista tomara este año como eventos evaluatorios de su proceso de aprendizaje y adaptación a la nueva reglamentación, no persiguiendo resultados, sino aprendizaje y mejoras.

«Estamos en búsqueda de alternativas técnicas que estén en concordancia con el nivel de la categoría mayor, a la que accederá el año que viene y a comodidad del gimnasta”, señalaron.

No serán las únicas competencias internacionales este año ya que restan otros eventos de alto nivel deportivo y también de alto costo entre los que está el Sudamericano en Brasil y Mundial en China, cuya participación dependerá de las posibilidades y disponibilidad económica para cubrir los gastos que ocasionen los viajes.

Acompañado por el Prof. Abraham Jure, partirán el día 18 a Buenos Aires, desde donde abordaran rumbo a Medellín, Colombia.

Los mismos estarían de regreso en la Argentina el día 26 de mayo.