Fuerte cruce en redes sociales entre Galperin y Coscu por las jubilaciones

Se originó luego de que el fundador de Mercado Libre reaccionara a un video en el que una jubilada relataba que no le alcanza el dinero para vivir ni para comprar medicamentos.

El empresario Marcos Galperin quedó en el centro de la polémica tras responderle al streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, en medio de un intenso debate en redes sociales sobre la situación de los jubilados en la Argentina.

El conflicto se originó luego de que el fundador de Mercado Libre reaccionara con un emoji sonriente a un video en el que una jubilada relataba que no le alcanza el dinero para vivir ni para comprar medicamentos. Esa publicación generó críticas, entre ellas la de Coscu, quien cuestionó la actitud del empresario por considerar que se estaba “riendo” de una situación delicada.

En primer lugar, Coscu respondió a la publicación del empresario con un mensaje en el que cuestionó duramente su reacción. “Pero como siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa…”, escribió.

No conforme con dicha respuesta, el influencer fue más allá y citó el mismo posteo con otra dura reflexión. “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”, apuntó.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Galperin redobló la apuesta y respondió con un mensaje en el que planteó que quienes no trabajaron no deberían ser considerados jubilados, lo que profundizó aún más la controversia en redes.

“Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado. La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que si trabajaron y aportaron”, expresó a través de su cuenta oficial de X.

El intercambio generó una fuerte repercusión pública, con opiniones divididas entre quienes respaldaron la postura del empresario y quienes lo criticaron por falta de empatía frente a la situación de los adultos mayores.

El episodio se da en un contexto de debate creciente sobre el sistema previsional argentino, marcado por reclamos sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones y el acceso a medicamentos, lo que amplificó el impacto del cruce entre ambas figuras.

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