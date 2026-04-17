Por la amenaza en una escuela de San Pedro solo hubo un 30% de asistencia

Por temor a que iba a ocurrir hoy la amenaza realizada de un tiroteo en una escuela secundaria de San Pedro de Jujuy, asistieron a clases un 30% del total de los alumnos.

Solo el 30% de los alumnos asistió a clases en la Escuela de Comercio de San Pedro de Jujuy. La medida se dio tras una amenaza que generó preocupación en la comunidad educativa.

En la Escuela de Comercio “Dr. José Ingenieros” de San Pedro de Jujuy, la asistencia de estudiantes se redujo al 30% luego de una amenaza detectada en el Establecimiento, lo que generó temor entre las familias.

La directora de la Institución, profesora Patricia Duartes, relató que la situación se originó a partir de un mensaje intimidante encontrado en uno de los baños, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades y la realización de la denuncia correspondiente.

Ante este escenario, se implementaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de los alumnos y del personal, incluyendo la presencia policial y controles en el ingreso al establecimiento. Además, se restringió el acceso únicamente a estudiantes y docentes.

Duartes explicó que, pese a las garantías brindadas, la baja asistencia fue consecuencia del temor de los padres. No obstante, destacó que la institución se encuentra en condiciones seguras y con normal funcionamiento en su interior.

Finalmente, la directiva indicó que se trabajó con los alumnos en jornadas de reflexión y concientización, promoviendo el diálogo y el acompañamiento familiar como herramientas fundamentales para prevenir este tipo de situaciones.