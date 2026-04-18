Tras acuerdo con el Colegio Médico el ISJ normaliza las prestaciones

La obra social provincial y el Colegio Médico de Jujuy arribaron a un acuerdo.

El Instituto de Seguros de Jujuy y el Colegio Médico de Jujuy arribaron a un acuerdo de pago por prestaciones adeudadas.

De esta manera, reafirmando su decisión de hacer los esfuerzos financieros que correspondan para velar por la salud de los afiliados de toda la provincia y reivindicando los espacios de diálogo para la construcción de consensos, el ISJ informa la normalización de los servicios.

Por cualquier inquietud o consulta, se encuentra a disposición de los afiliados el call center 0810-777-72583.