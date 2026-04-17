Autoridades de la República de San Marino visitaron la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy

En el marco de su visita oficial a la Argentina y particularmente a la provincia de Jujuy, una destacada delegación de la República de San Marino recorrió este jueves las instalaciones de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, donde fue recibida por autoridades de la institución.

La comitiva estuvo integrada por Luca Beccari, secretario de estado de asuntos externos de la República de San Marino; Giovanni Maria d’Avossa, embajador de la República de San Marino en Argentina; Elisabetta Bucci, consejera de Embajada; Roberto Moretti, responsable de la Dirección de Relaciones con las Comunidades Sanmarinenses en el Exterior; Simona Pedrella Moroni, secretaria de prensa de la República de San Marino; y Leonardo Agostini, cónsul honorario de la República de San Marino en Pergamino (Buenos Aires). También participaron los jujeños descendientes de sanmarinenses Sirena Antonia, César René Macina y Gabriel Macina. Fueron recibidos por el gerente Miguel Testa y los vocales César Aprile y Nicolás Lamas.

La jornada comenzó con una recepción institucional y reunión de bienvenida junto a la Gerencia General y miembros de la Comisión Directiva de la Cooperativa, donde se intercambiaron obsequios y se compartió información sobre la actividad tabacalera en la provincia.

Posteriormente, la delegación realizó un recorrido por las áreas de acopio y planta de procesamiento. El sector de acopio y compra fue presentado por el ingeniero Andrés Marchiori, subgerente de Campo, mientras que la visita a la planta de proceso fue guiada por Rubén Puede, jefe de Blend, junto al ingeniero David Blasco, gerente de Operaciones.

Durante el encuentro, las autoridades de la Cooperativa expusieron la situación actual del sector tabacalero, sus principales desafíos y las perspectivas del mercado, destacando el rol estratégico de la producción jujeña en el contexto nacional e internacional.

La visita se enmarca en el 34° Encuentro de Asociaciones Sanmarinenses de la Argentina y el 28° Encuentro de Jóvenes Sanmarinenses, que se desarrollan en la provincia. Jujuy alberga una de las siete comunidades sanmarinenses del país -la tercera más grande del mundo-, lo que fortalece un vínculo histórico que abre nuevas oportunidades de cooperación institucional, cultural y productiva.

La actividad concluyó con la despedida formal de la delegación, dejando un balance altamente positivo y reafirmando los lazos entre la comunidad sanmarinense y el sector productivo jujeño.