Distintos hechos policiales durante el fin de semana en San Pedro

Accidentes, detenidos, recuperos de bienes, robos, controles, operativos, son parte de los hechos policiales más relevantes del fin de semana en San Pedro.

La Unidad Regional 2 de la Policía de la Provincia informó el balance de los procedimientos realizados durante el último fin de semana en la ciudad de San Pedro de Jujuy y localidades comprendidas en su jurisdicción.

Los operativos incluyeron controles preventivos, procedimientos de seguridad vial, demorados, recupero de elementos, intervenciones por accidentes de tránsito e investigaciones por distintos hechos delictivos.

La cabo Estefanía Moreno, vocera de la Unidad Regional 2, indicó que durante el fin de semana se desplegaron diversos operativos de seguridad y prevención con el objetivo de reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y prevenir la comisión de ilícitos.

Como resultado de estos procedimientos, se confeccionaron 12 actas contravencionales por diferentes infracciones detectadas durante los controles preventivos realizados por el personal policial.

Asimismo, la fuerza llevó adelante un importante operativo “antipicadas” en San Pedro de Jujuy y zonas aledañas, en forma conjunta con personal de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Durante los controles se labraron 22 actas contravencionales y se procedió al secuestro de una motocicleta por infracciones a la normativa vigente.

Demorados con motocicletas y armas blancas

Entre los procedimientos más relevantes, Moreno informó que efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas demoraron a cuatro hombres que trasladaban dos motocicletas a pie por inmediaciones de la Ruta Nacional 34, a la altura de la estación de servicio YPF.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga, aunque fueron interceptados rápidamente por los uniformados.

Durante el procedimiento no pudieron acreditar la propiedad de los rodados y, tras la requisa correspondiente, el personal policial encontró entre sus pertenencias armas blancas. Posteriormente se constató que los cuatro demorados registraban medidas restrictivas vigentes, por lo que quedaron a disposición de la Justicia.

Conductor alcoholizado circulaba en contramano

En otro de los hechos destacados, personal del Cuerpo de Infantería intervino tras la denuncia de un transeúnte que alertó sobre un automóvil que circulaba realizando maniobras peligrosas y en contramano sobre avenida Brasil.

Gracias a la rápida intervención policial, el vehículo fue interceptado antes de que se produjera un siniestro vial.

Del rodado descendieron dos hombres mayores de edad, quienes fueron sometidos al test de alcoholemia, arrojando ambos resultados positivos. Posteriormente fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se confeccionaron las actuaciones contravencionales previstas por la legislación vigente.

Recupero de elementos de dudosa procedencia

La Policía también informó que durante otro procedimiento realizado en barrio Sarmiento fueron demorados dos hombres que trasladaban tres hojas de puertas de madera.

Al no poder justificar la procedencia de los elementos, ambos fueron conducidos a la unidad policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar el origen de los materiales y establecer si guardan relación con algún hecho delictivo denunciado.

Accidentes de tránsito registrados

En materia de siniestros viales, la Unidad Regional 2 intervino en distintos accidentes ocurridos durante el fin de semana.

Uno de ellos tuvo lugar sobre avenida del Trabajador, donde un motociclista perdió el control de su rodado y cayó a un canal. Cuando los efectivos llegaron al lugar, la motocicleta ya había sido retirada por su propietario, quien manifestó haber perdido el dominio del vehículo. Como consecuencia del hecho, sufrió lesiones en uno de sus brazos.

Otro accidente se registró sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del puente San Pedro. En esa oportunidad, una camioneta que ingresaba desde un camino interno fue colisionada por un automóvil. Afortunadamente, el hecho solo dejó daños materiales y no hubo personas lesionadas.

Asimismo, otro siniestro vial ocurrió sobre avenida 9 de Julio, donde un motociclista fue embestido por una camioneta cuyo conductor abandonó el lugar tras el impacto. La víctima sufrió lesiones en una mano y en la cabeza, por lo que se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para identificar al responsable del hecho.

Investigan un hecho con un arma blanca

Por otra parte, la Policía informó que continúa la investigación de un episodio ocurrido en barrio 23 de Agosto.

De acuerdo con la denuncia radicada por una mujer, mientras se encontraba en su domicilio junto a familiares, su cuñado habría arrojado un elemento punzocortante que impactó en la zona del pecho sin llegar a provocarle lesiones.

Tras el hecho, la damnificada realizó la denuncia correspondiente y la causa quedó a cargo de la Justicia, que continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio.

Operativos preventivos sin incidentes

Finalmente, la cabo Estefanía Moreno destacó que la Unidad Regional 2 desplegó operativos especiales de prevención y seguridad durante los festejos realizados en la ciudad y en los eventos deportivos desarrollados dentro de su jurisdicción.

Según informó la vocera policial, los dispositivos permitieron garantizar el normal desarrollo de las actividades, sin registrarse incidentes de relevancia que alteraran el orden público.