Por el viento Zonda hay interrupciones del servicio eléctrico con caída de árboles, ramas y elementos sobre las redes

Esta situación afecta a gran parte de la provincia en el marco de la Alerta Naranja emitida por los organismos competentes.

Por lo que la empresa prestataria del servicio eléctrico en la provincia, EJESA informa a sus usuarios que, debido a la intensa presencia de viento Zonda se registran interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores.

Desde el inicio del evento climático, EJESA activó su Protocolo de Contingencia, disponiendo la totalidad de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para dar respuesta a las distintas situaciones que se presentan en el territorio provincial.

Cuadrillas operativas, personal técnico especializado, equipos de guardia, vehículos y equipamiento específico se encuentran trabajando de manera coordinada para atender los incidentes y avanzar con las tareas de reparación y normalización del servicio.

Asimismo, la empresa trabaja en forma articulada con los organismos provinciales de emergencia, seguridad y protección civil, estableciendo como prioridad la atención de aquellas situaciones que representen riesgo para la vida o la seguridad de las personas, animales y/o bienes, especialmente en la vía pública, donde la caída de árboles, ramas, postes, conductores u otros elementos desplazados por las fuertes ráfagas puede generar condiciones de riesgo eléctrico.

Informaron que las cuadrillas técnicas y de emergencias se encuentran desplegadas en distintos puntos de la provincia realizando maniobras, evaluaciones y tareas de reparación, priorizando en todo momento la seguridad de las personas y del personal técnico que trabaja en terreno.

Las intervenciones se desarrollan en condiciones complejas debido a la persistencia de fuertes ráfagas y a la necesidad de inspeccionar cada sector afectado antes de realizar las tareas de reparación, por lo que la normalización del servicio se efectuará en forma progresiva a medida que las condiciones de seguridad lo permitan.

Además solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución, evitar el contacto con cables caídos, postes dañados o elementos que pudieran encontrarse energizados, y reportar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales oficiales de atención.

Indicaron que EJESA continuará monitoreando permanentemente la situación y brindará información actualizada sobre la evolución de los trabajos y la restitución del servicio.

Por último agradecen la comprensión y colaboración de todos los usuarios ante esta contingencia extraordinaria provocada por las condiciones climáticas adversas.