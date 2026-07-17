Lanzaron alerta Amarilla en Jujuy por fuertes vientos

La Policía de la Provincia de Jujuy a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial lanzó esta alerta amarilla para casi toda la provincia de Jujuy.

Por lo que también recomendaron a las personas que sufren problemas de hipertensión evitar salir para no sufrir algún inconvenientes como por ejemplo baja de presión.

El alerta lanzado hoy abarca:

Cordillera de Cochinoca – Cordillera de Rinconada – Cordillera de Santa Catalina – Cordillera de Súsques, El Carmen – Ledesma – Palpalá – San Antonio – San Pedro – Santa Bárbara – Valle Grande – Zona baja del Departamento Doctor Manuel Belgrano – Zona baja de Tilcara

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Estado de transpirabilidad: Se pide conducir con extrema precaución

Con motivo de pronosticarse en el horario de la mañana y la tarde un alerta amarilla por viento, se recomienda a los señores conductores circular con precaución por los distintos corredores viales.

Por lo que se les solicita, respetar las señales de tránsito, las velocidades máximas, manteniendo la distancia apropiada de frenado y tomar toda medida de seguridad pertinente al momento de circular.