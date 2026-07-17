En Salta TRANSNOA avanza con una obra clave para mejorar el suministro eléctrico a 90 mil usuarios

La empresa está instalando un nuevo transformador de potencia en la Estación Transformadora Salta Sur, una intervención que reforzará la capacidad operativa del sistema y permitirá responder mejor ante fallas.

La infraestructura eléctrica de Salta suma una obra importante en uno de sus puntos más sensibles. TRANSNOA avanza en la Estación Transformadora Salta Sur con la puesta en servicio de un nuevo transformador de potencia que permitirá mejorar la confiabilidad del suministro para unos 90 mil usuarios de la ciudad.

La intervención forma parte de un plan de mejora del sistema eléctrico regional y apunta a reforzar la capacidad de respuesta de la red ante contingencias, además de facilitar mantenimientos programados sin generar alteraciones en el abastecimiento.

La obra central consiste en incorporar un nuevo transformador de potencia de 132/13,2 kV – 30/30 MVA. Con esta nueva máquina, identificada como T1, la estación pasará a contar con una configuración de reserva operativa plena, algo clave para sostener el servicio en un nodo de tanta relevancia dentro del sistema regional.

Con la finalización de los trabajos, el parque de transformación de la ET Salta Sur quedará compuesto por una máquina de 60 MVA y tres máquinas de 30 MVA. Esa nueva configuración representa un salto en robustez y redundancia, dos variables decisivas para garantizar continuidad y mayor margen de maniobra frente a picos de demanda o eventos imprevistos.

En términos concretos, la mejora tendrá un efecto directo sobre la calidad del servicio. La nueva capacidad permitirá ejecutar mantenimientos en otras máquinas de la estación sin comprometer el abastecimiento, responder con mayor velocidad ante fallas y reducir tiempos de corte en situaciones de emergencia.

Eso resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que desde la ET Salta Sur se abastece a aproximadamente 90 mil clientes en la capital provincial. Tener más capacidad operativa en esa instalación significa, en la práctica, una red con más respaldo y mayor flexibilidad para sostener el suministro en distintos escenarios.

Desde la empresa remarcaron que las obras que se están ejecutando en Salta y Jujuy forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la red eléctrica del NOA y acompañar la demanda de la región.

La obra en Salta Sur muestra así una apuesta concreta por reforzar la infraestructura en uno de los puntos neurálgicos del sistema, con un objetivo claro: que la red tenga más capacidad de respuesta y que los usuarios lo sientan en un suministro más estable y confiable.

(InfoNegocios)