Por el partido de Argentina el viernes comercio atenderá horario corrido el viernes

En un comunicado dado a conocer hoy por el organismo, informaron como será la modalidad de atención al público este viernes 5 de julio en la provincia de Jujuy por el encuentro de la Selección.

La Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy informa a la comunidad que, conforme al relevamiento efectuado por la Institución en los distintos corredores comerciales de la provincia, la mayoría de los comercios atenderá el próximo viernes 3 de julio en horario corrido, de 9:00 a 18:30 horas.

Esta modalidad de atención responde al encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Cabo Verde, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de facilitar que comerciantes, trabajadores y clientes puedan acompañar el evento deportivo.

Se recomienda al público consultar previamente el horario de atención de cada comercio, ya que el mismo podrá variar según la modalidad adoptada por cada establecimiento.