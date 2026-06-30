Banderazo en la Legislatura: Reclaman la Ley de Hábitat Digno y la continuidad de obras en barrios populares

En la mañana de este martes, integrantes del Foro del Hábitat, la Mesa Nacional de Barrios Populares y vecinos del asentamiento 13 de Julio realizaron un banderazo en las escalinatas de la Legislatura de Jujuy.

Es para reclamar, por un lado, la aprobación de la Ley de Hábitat Digno y, por el otro, la continuidad de las obras en los barrios populares. Además, pidieron que se declare la emergencia habitacional en la provincia.

El testimonio de Daniel Cabana, vecino del asentamiento ubicado en el barrio Malvinas, fue el eje de la jornada. Contó que en el lugar viven unas 25 personas en condiciones precarias, con casas levantadas con paredes de lona y plástico, y que no pueden hacer mejoras porque no cuentan con autorización para construir. “Estamos así con bloques puestos nomás, uno sobre el otro”, explicó.

Sobre los servicios básicos, detalló: “La luz la estamos trayendo, como es un barrio comunitario, entonces también se trae la luz comunitaria. Agua, todo es comunitario. Pero baño, eso no tenemos todavía, no podemos hacerlo”.

Cabana también subrayó que entre las familias hay chicos, jóvenes y adultos mayores, y que la cercanía al río los deja en una situación de alta vulnerabilidad. “Mucha familia con hijos, jóvenes, grandes, con padres y ya hombres mayores de edad se encuentran en una situación vulnerable”, afirmó.

Además, recordó que ya sufrieron tres intentos de desalojo. “Nosotros averiguamos y vimos la situación porque ya tres veces nos desalojaron de ahí; ahora todavía seguimos en ese lugar, luchando para ver que también nos escuchen”, señaló.

El reclamo de fondo fue por algo tan básico como vivir con dignidad. Las familias están asentadas en tierras de la Dirección de Recursos Hídricos porque no lograron acceder a un terreno ni a una vivienda y siguen esperando respuestas concretas del Estado. “Necesitamos una vivienda digna para poder vivir o que nos reubiquen también”, pidió Cabana.

Luego del banderazo, los manifestantes mantuvieron una reunión con la diputada Noemí Isasmendi, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, donde insistieron en la necesidad de la Ley de Hábitat Digno, la continuidad de las obras en los barrios y la implementación de una política pública que contemple, al menos, módulos habitacionales para familias de escasos recursos y brinde un piso mínimo de dignidad.

Desde la Presidencia de la comisión, se comprometieron a acompañar y gestionar la aprobación de los instrumentos legislativos que permitan visibilizar la problemática habitacional en toda la provincia.