La PSA detuvo a tres personas pertenecientes a una banda narcocriminal en Santa Fe

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detuvo a tres narcotraficantes pertenecientes a una organización criminal en la provincia de Santa Fe.

Fue el resultado de cinco allanamientos realizados en las localidades de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y Timbúes, en donde también se incautaron estupefacientes, una pistola, dispositivos electrónicos y documentación de interés.

La investigación es la continuación de una causa surgida en noviembre de 2025, en donde la PSA llevó a cabo un megaoperativo para desarticular una banda narcocriminal, en donde detuvo a 13 personas y confiscó más de 50 kilogramos de cocaína, una gran suma de dinero, armas de fuego y vehículos.

Las pesquisas continuaron y en diciembre permitieron localizar un automóvil sobre el que pesaba un pedido de captura en el marco de la causa, el cual fue interceptado y sus dos ocupantes fueron identificados. Las tareas investigativas siguientes determinaron los domicilios de los sospechados, derivando a seis allanamientos realizados la semana pasada en las ciudades de Rosario, Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.

Posteriormente, los investigadores de la PSA siguieron con las labores indagatorias, focalizadas en ubicar al principal sospechado de comercializar estupefacientes en cantidades considerables, teniendo como punto de acopio o almacenaje en la localidad de Fray Luis Beltrán.

El último sábado, la PSA se anotició por parte de la fiscalía interviniente que en la en la zona de Capitán Bermúdez, habría una persona secuestrada y cuyos captores fueron visualizados por un testigo, con la posibilidad de que uno de ellos sea el investigado por narcotráfico. Esto derivó al pedido de la Oficina de Narcocriminalidad, Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del Fiscal, Dr. Matías Scilabra, para realizar cinco procedimientos: dos en Fray Luis Beltrán, dos Capitán Bermúdez y uno en Timbúes, provincia de Santa Fe.

Los mismos se produjeron ayer y como resultado, tres personas fueron capturadas y se confiscaron un arma de fuego calibre 9 mm, 25 municiones del mismo calibre, 325 dosis de LSD, una botella de éter sulfúrico, ocho celulares, una tablet y documentación de interés.

La causa por narcotráfico la lleva adelante el Colegio de Jueces de 1ra. Instancia Distrito N° 2 de Eduardo Rodriguez Da Cruz.