Políticas de prevención de la violencia de género con formación en dispositivos de monitoreo electrónico

Se realizó una jornada de formación para mejorar la intervención en situaciones de violencia de género mediante dispositivos de monitoreo electrónico.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades compartió una jornada de trabajo y formación sobre los dispositivos de monitoreo electrónico para fortalecer las herramientas de prevención de la violencia de género.

La presidente del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro encabezó la capacitación a cargo de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, que estuvo centrada en los dispositivos DIME y DUAL para el abordaje de situaciones de vulnerabilidad hacia mujeres y personas de la diversidad sexual.

Dispositivos de monitoreo electrónico

Cabe destacar que DIME (Dispositivo de Intervención y Monitoreo Electrónico) se otorga mediante orden judicial y es utilizado como botón antipánico y el sistema DUAL, consisten en pulseras electrónicas que permiten la geolocalización y monitoreo de la ubicación de la víctima y del agresor. Ambos dispositivos están creados para mejorar la protección y seguridad de las mujeres y la implementación forma parte de las políticas públicas del Gobierno de Jujuy para erradicar la violencia de género.

En este sentido los dispositivos constituyen herramientas para el control de medidas judiciales, especialmente en casos donde se han dictado restricciones de acercamiento, generando alertas tempranas ante posibles incumplimientos a través de la tecnología de geolocalización.

Estas acciones se vienen impulsando para el fortalecimiento del cuidado en territorio, entendiendo que la capacitación es fundamental para garantizar una atención integral, oportuna y de calidad hacia mujeres en situación de vulnerabilidad.

De esta manera se continúa consolidando el trabajo interinstitucional y el compromiso orientados a la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, priorizando la protección de derechos y la construcción de entornos más seguros en toda la comunidad.

Participaron de la formación Leonardo Fernández, director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género; Gabriela Salinas, coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia y Daniela Yazlle del equipo técnico.