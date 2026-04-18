En dique La Ciénaga se produjo una tragedia vial con un muerto y tres heridos

Un grave siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 62, a la altura del Yatch Club Jujuy, en la zona del Dique La Ciénaga, en el Departamento El Carmen.

De acuerdo a las primeras informaciones, una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban cuatro personas perdió el control al ingresar a una curva, salió de la calzada y terminó impactando contra un árbol, quedando finalmente en una zanja al costado de la ruta.

Producto del fuerte choque, el conductor del vehículo falleció en el lugar, mientras que los tres acompañantes resultaron heridos y fueron asistidos por personal del SAME 107, que los trasladó de urgencia a un centro de salud.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía, División Lacustre y Bomberos Voluntarios de El Carmen, quienes realizaron tareas de rescate para liberar a los ocupantes atrapados en el vehículo.